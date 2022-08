‘El Ghazi moet bij Ajax Antony vervangen’

In de nieuwe Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, bespreken chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij met presentator Kamran Ullah het laatste voetbalnieuws, met geregeld exclusieve nieuwtjes.Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag is Ajax nog nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe aanvallende impuls. Dat de selectie nog niet op orde is, vindt Driessen onvoorstelbaar: „Ajax is het aan zijn stand verplicht om in de zomer de selectie rond te hebben om zo mee te spelen voor overwintering in Europa.”Ook Verweij vindt het opmerkelijk dat Ajax voorlopig nog geen Plan B heeft na de afgeketste transfer van Kamaldeen Sulelmana.Natuurlijk gaat het ook over de eerste voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. Volgens Verweij en Driessen kiest van Gaal op dit moment voor fitheid. „Het is logisch dat van Gaal uitkomt bij spelers van Feyenoord en PSV, die ploegen zijn al vol bezig en presteren ook nog eens goed”, aldus Driessen.Verder in de podcast: wie wordt er kampioen van Nederland? En heeft Hakim Ziyech het in zich om te slagen bij Chelsea?

