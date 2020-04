Sport Kort: FIA stelt Motorsport Games een jaar uit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: FIA stelt Motorsport Games een jaar uit

11.19 uur: De internationale autosportfederatie heeft de tweede editie van de Motorsport Games met een jaar uitgesteld. Het evenement, waarin landen in vijftien verschillende raceklasses tegen elkaar strijden, zou van 23 tot en met 25 oktober worden gehouden in het zuiden van Frankrijk. Vanwege het coronavirus heeft de FIA besloten om de Motorsport Games met een jaar te verplaatsen, naar 22-24 oktober 2021.

De eerste editie werd vorig jaar gehouden in de buurt van Rome, met Tom Coronel als Nederlandse teamcaptain. Daar werd in zes categorieën geracet. Marseille huisvest de tweede editie, op het nabijgelegen Circuit Paul Ricard waar ook de Grote Prijs van Frankrijk in de Formule 1 wordt gereden.

Vanwege de mondiale coronacrisis ligt ook de autosportwereld volledig stil. Zo werkt de organisatie van de Formule 1 aan een volledig nieuwe kalender voor 2020. Om te voorkomen dat in het tweede deel van het jaar knelpunten ontstaan, heeft de FIA nu al besloten de Motorsport Games een jaar uit te stellen. Het evenement wordt gezien als de ’Olympische Spelen’ van de autosport.