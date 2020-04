Sport Kort: Tennisbond verplaatst competitie naar najaar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Bondscoach Herzog wil door met voetballers van Israël

22.00 uur: Andreas Herzog wil zijn contract als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Israël verlengen. „Ik wil blijven werken met mijn spelers”, zegt de Oostenrijker.

Herzog kwalificeerde zich met Oostenrijk voor de play-offs van het EK, dat een jaar is uitgesteld vanwege het coronavirus. Die wedstrijden worden waarschijnlijk niet eerder dan in de herfst afgewerkt. Schotland is de tegenstander van Israël in de halve finales van de play-offs.

De technisch directeur van de voetbalbond van Israël is met Herzog in gesprek over een nieuw contract. De duur van de verbintenis hangt af van het feit of Israël zich voor het EK van de zomer van 2021 weet te kwalificeren.

Tennis: Tennisbond verplaatst competitie naar najaar

20.36 uur: De Nederlandse tennisbond KNLTB verplaatst de voorjaarscompetitie naar het najaar. De competitie waar jaarlijks ruim 200.000 tennisliefhebbers aan meedoen start normaal gesproken begin april, maar vanwege het coronavirus had de KNLTB al besloten om de competitie naar mei uit te stellen. Nu het kabinet de meeste maatregelen heeft verlengd, besluit de tennisbond er een najaarscompetitie van te maken.

„De competitie is het hoogtepunt van tennisseizoen voor veel tennissers en verenigingen, want het clubleven bloeit daardoor op. Daarnaast is het voor veel spelers belangrijk voor hun sociale contacten en is het een bron van inkomsten voor de vereniging”, aldus de KNLTB, die ook alle toernooien tot en met 14 juni heeft geannuleerd. „Maar ook hier geldt, we moeten afwachten en hopen dat de maatregelen het tegen die tijd toelaten zo’n omvangrijke competitie te spelen.

De jeugd tot en met 18 jaar mag vanaf volgende week (29 april) wel weer gaan sporten onder bepaalde voorwaarden. Dat betekent volgens de KNLTB dat tennisverenigingen beperkt open mogen voor vrij tennissen en padellen, een mix van tennis en squash, en lesgeven aan jongeren tot 18 jaar. De bond werkt een zogeheten toolkit uit, met praktische tips voor hoe verenigingen en leraren binnen de geldende richtlijnen weer kunnen opstarten.

Het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen gaat binnenkort weer open voor toptennissers, net als andere trainingscentra. De KNLTB werkt in samenspraak met sportkoepel NOC*NSF wel eerst protocollen daarvoor uit.

Wielrennen: NK wielrennen in de knel door kabinetsbesluit

20:07 uur: Het wordt voor wielerbond KNWU een haast onmogelijke klus dit jaar nog een nationale titelstrijd te organiseren. De oorspronkelijke geplande data voor de tijdritten en de wegraces, half juni in Emmen en op de VAM-berg, leken vanwege de coronacrisis al onhaalbaar. Nu het kabinet alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september heeft verboden, zijn ook de alternatieven niet mogelijk.

De organisatie had eerder al laten weten aan begin augustus te denken. De internationale wielrenunie UCI hield op de nieuwe wielerkalender het weekeinde van 22 en 23 augustus vrij voor wegwedstrijden om nationale titels.

KNWU-directeur Thorwald Veneberg erkent dat het moeilijk gaat worden. „Maar we gaan er eerst met alle betrokken partijen, zoals gemeenten, de provincie Drenthe, sponsors en politie, over praten. Er is zorgvuldig overleg nodig”, aldus Veneberg. Met mogelijk de Tour, Giro en Vuelta in het najaar plus nog een aantal klassiekers, naast de reeds bestaande wedstrijden, lijkt het vinden van een datum voor de NK na 1 september, met name voor de profs, bijzonder lastig.

Voetbal: Tolisso van Bayern München maand uitgeschakeld

19.30 uur: Middenvelder Corentin Tolisso kan ruim een maand niet voor Bayern München uitkomen. De Fransman is dinsdag succesvol geopereerd aan een enkel, laat de kampioen van Duitsland weten.

Tolisso moet ruim vier weken revalideren. De Bundesliga ligt tot minimaal 30 april stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Binnenkort wordt duidelijk of de Duitse competitie volgende maand hervat kan worden.

Bayern München is koploper, na 25 van de 34 speelronden. Borussia Dortmund staat tweede en volgt op 4 punten.

Voetbal: La Liga gaat voetbal en andere sporten in Spanje extra steunen

19.28 uur: La Liga, het overkoepelende orgaan van de hoogste twee voetbaldivisies in Spanje, trekt veel extra geld uit om de sport in eigen land en het voetbal op lagere niveaus te ondersteunen.

Sinds de ondertekening van het gezamenlijke tv-contract in 2015 betaalt La Liga 1 procent van de opbrengst aan het ministerie van Sport. De koepelorganisatie heeft die jaarlijkse bijdrage nu verhoogd van 1 procent naar 2,5 procent. Daarmee komt die uitkering op 51 miljoen per jaar. Dat geld komt ten goede aan de olympische en paralympische sport en andere georganiseerde sportdisciplines.

De jaarlijkse bijdrage aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) verdubbelt La Liga van 1 tot 2 procent. Daarmee komt de jaarlijkse contributie aan de RFEF op 58,7 miljoen euro. Met een bedrag van 3,3 miljoen euro gaat La Liga ook nog het amateurvoetbal de komende jaren ondersteunen.

Autosport: FIA stelt Motorsport Games een jaar uit

11.19 uur: De internationale autosportfederatie heeft de tweede editie van de Motorsport Games met een jaar uitgesteld. Het evenement, waarin landen in vijftien verschillende raceklasses tegen elkaar strijden, zou van 23 tot en met 25 oktober worden gehouden in het zuiden van Frankrijk. Vanwege het coronavirus heeft de FIA besloten om de Motorsport Games met een jaar te verplaatsen, naar 22-24 oktober 2021.

De eerste editie werd vorig jaar gehouden in de buurt van Rome, met Tom Coronel als Nederlandse teamcaptain. Daar werd in zes categorieën geracet. Marseille huisvest de tweede editie, op het nabijgelegen Circuit Paul Ricard waar ook de Grote Prijs van Frankrijk in de Formule 1 wordt gereden.

Vanwege de mondiale coronacrisis ligt ook de autosportwereld volledig stil. Zo werkt de organisatie van de Formule 1 aan een volledig nieuwe kalender voor 2020. Om te voorkomen dat in het tweede deel van het jaar knelpunten ontstaan, heeft de FIA nu al besloten de Motorsport Games een jaar uit te stellen. Het evenement wordt gezien als de ’Olympische Spelen’ van de autosport.