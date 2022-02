Jesper Karlsson, showman van AZ: ’Vincent van Gogh is niet my cup of tea’

Voetbal

Trots en teleurstelling bij Feyenoord-trainer Arne Slot

Joey Veerman en Riechedly Bazoer kwamen niet naar De Kuip, maar toch is Feyenoord-trainer Arne Slot tevreden over hoe de januari-window is verlopen. „Ik denk dat we er ook deze winter weer sterker op zijn geworden. En dan te bedenken dat we om en nabij hetzelfde geld uitgegeven hebben als vorig jaar...