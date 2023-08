Woedend kamp Dubois voelt zich bestolen tegen Usyk na vermeende stoot onder belt

De coach van Dubois was tijdens de partij direct al woedend. De man die 19 van zijn 20 partijen won, waarvan 18 met een knock-out, leek de ongenaakbare Usyk als eerste knock-out te krijgen. In plaats daarvan kreeg de 20 keer op rij ongeslagen gebleven kampioen minuten de tijd om te herstellen. „Ik voel me bestolen”, zei Dubois na afloop, gesteund door promotor Frank Warren die aankondigde het er niet bij te laten zitten. „Hoe kan dat onder de gordel zijn geweest? Dit was een overwinning.”

Usyk, die overigens vrijwilliger is in het Oekraïense leger en zijn dankbaarheid daarnaar uitsprak, was duidelijk. „Ik heb zijn kracht vandaag niet gevoeld. Alleen in m’n ballen”, aldus Usyk, die direct zijn pijlen richtte op de partij waar iedereen op wacht en die hem tot de unified heavyweight champion of the world moet maken (wanneer je bij alle vier de boksbonden kampioen bent). Natúúrlijk gaat hij voor een gevecht tegen WBC-kampioen Tyson Fury. Gevraagd of hij klaar voor hem is, antwoordde hij: „Ik ben morgen al klaar voor hem. Of hij ook wil? Dat weet ik niet.”

Publiek op hand Usyk

Op de overwinning van Usyk viel in het vervolg niets af te dingen. Hij deelt zoveel rake stoten uit, dat het nauwelijks te managen valt voor tegenstanders. Dat gold ook voor Dubois. Van de 359 pogingen, raakte Usyk opponent Dubois 88 keer. Andersom probeerde Dubois het 290 keer, waarvan er 47 raak waren. Bijna de helft…

Dubois begon met zijn linker uit te delen, waar hij toch over een sterke rechterhand beschikt. Het publiek in Polen, dat toch al geel-blauw gekleurd was, kwam na het incident in ronde vijf nog massaler op de hand van Usyk, die Dubois uiteindelijk op de knieën tegen het canvas kreeg. De Brit deed niets verkeerd om nog door te kunnen, maar de scheidsrechter blies die poging af, wat ook niet op bezwaar van Dubois kon rekenen.