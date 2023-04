Problemen FC Groningen nemen toe na nederlaag tegen gehavend FC Utrecht

De eerste helft werd vooral gekenmerkt door blessures, vooral bij FC Utrecht. Eerst moest Othman Boussaid het veld verlaten en na een klein halfuur ging het mis voor Ramon Hendriks. De verdediger miste al meer dan de helft van het seizoen al vanwege een kruisbrandblessure. Nu anderhalve maand na zijn rentree ging het weer mis, waarna hij in tranen het veld verliet.

Daarmee was het nog niet gedaan, want even later moest ook Groningen wisselen, toen het er bij Jetro Willems inschoot, terwijl er geen tegenstander in de buurt was. Een paar minuten later moest Utrecht-trainer Michael Silberbauer al voor de derde keer wisselen. Bij het wegkoppen van een hoekschop kwam Taylor Booth hard in aanraking met een tegenstander en met een bebloed hoofd zocht hij de kleedkamer op.

Een geroerde Ramons Hendriks verlaat het veld. Ⓒ ProShots

Pas in de tien minuten blessuretijd gebeurde ook voetballend wat. Eerst speelde Groningen het niet goed uit na een foute pass van Sean Klaiber. De noordelingen kregen een minuut later de deksel op de neus, want na een goede pass

van uitgerekend Klaiber scoorde Anastasios Douvikas. Lang stond de voorsprong niet, want met een van richting veranderd schot tekende Oliver Antman voor de gelijkmaker.

Het had niet veel gescheeld of de Domstedelingen kwamen kort na rust weer op voorsprong, maar Victor Jensen zag zijn inzet via de voet van doelman Michael Verrips naast gaan. De beste kansen bleven voor de bezoekers. Bart Ramselaar had binnen twintig seconden twee keer kunnen scoren, maar hij raakte de paal en schoot rakelings naast.

Een kwartier voor tijd was daardoor de verdiende 1-2. Een voorzet vanaf rechts kwam uiteindelijk terecht bij Bas Dost, voor wie het afronden een koud kunstje was. FC Groningen kon geen vuist maken en mocht zich zelfs gelukkig prijzen dat de score niet hoger uitviel.