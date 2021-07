Oranje Leeuwinnen houden punt over aan clash met Brazilië

De Oranje Leeuwinnen waren de Spelen geopend met een tienklapper tegen Zambia. Ook Brazilië was het toernooi begonnen met een klinkende overwinning. De formatie van Pia Sundhage had geen kind aan China en won met 5-0. Aanvoerster Marta (35) maakte twee doelpunten en Nederland was dus voorafgaand aan het duel gewaarschuwd voor de Braziliaanse superster.

Wiegman besloot haar formatie op één plaats te wijzigen ten opzichte van de 10-3 monsterzege op Zambia. Lynn Wilms verscheen aan de start en verwees Merel van Dongen naar de bank. Oranje kende tegen de Brazilianen een droomstart. Al na twee minuten schoot Vivianne Miedema op aangeven van Wilms de Leeuwinnen op voorsprong.

Amper vijf minuten later dacht Brazilië vanaf elf meter aan te mogen leggen na een ongelukkige handsbal van Lieke Martens. De bal lag al op de stip toen de Leeuwinnen werden gered door de VAR die buitenspel had geconstateerd. De pingel ging dus niet door. Niet veel later mochten de Brazilianen alsnog juichen. Een zwak moment in de achterhoede van Oranje werd keihard afgestraft door Debinha: 1-1.

Brazilië begon met drie verse krachten aan de tweede helft, maar het was juist Nederland dat op voorsprong kwam. Met een rake kopbal tekende Miedema voor haar tweede goal van de wedstrijd en alweer haar zesde van het toernooi. Maar ook nu kon Oranje niet lang van de voorsprong genieten. Na een overtreding van Stefanie van der Gragt mocht Marta vier minuten na de 2-1 vanaf elf meter aanleggen. De Braziliaanse faalde niet en schoot haar land voor de tweede keer zaterdag langszij.

Een gigantische fout van Aniek Nouwen leidde de derde Braziliaanse goal in. De Nederlandse verdedigster van Chelsea speelde de bal veel te zacht terug op Sari van Veenendaal. Ludmila maakte dankbaar gebruik van dit cadeautje en tikte Brazilië op voorsprong. De Leeuwinnen leken tegen een nederlaag aan te lopen, maar tien minuten voor tijd kwam Oranje toch weer langszij. Een prachtige vrije trap van Dominique Janssen zorgde er voor dat beide landen een punt overhielden aan het duel.