Rutten zegt nee tegen Ten Hag en Manchester United

Rutten gaf echter de voorkeur aan een terugkeer bij PSV. Hij wordt komend seizoen assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij. Rutten, die zelf hoofdtrainer was van onder meer PSV, Feyenoord, Vitesse en FC Twente, wil in de buurt van zijn familie blijven.

„Als je op zo’n trein stapt en je zit daar, dan stopt die trein nooit”, zei hij over de mogelijkheid om met Ten Hag mee te gaan naar Manchester. „Iedereen maakt zijn eigen keuzes in het leven en dat heb ik ook gedaan. Ik heb een gezin en kleinkinderen. Het is toch wel heel mooi als die opa ook eens een keer zien om een balletje mee te trappen.” Rutten en Ten Hag werkten eerder samen bij FC Twente en PSV. Toen was Rutten de hoofdtrainer en Ten Hag zijn assistent.

Rutten ging wel het gesprek aan met Ten Hag over de mogelijkheid om hem te assisteren in Manchester, maar sloeg het aanbod uiteindelijk af. Van Nistelrooij wist hem naar eigen zeggen te „triggeren” om wél bij PSV aan de slag te gaan. „We hebben bij mij thuis in de kamer 1,5 of 2 uur zitten praten. Niet alleen over voetbal. Er zijn ook andere dingen in het leven. Daarin heeft Ruud mij wel getriggerd.”

PSV maakte eind maart bekend dat Van Nistelrooij en Rutten volgend seizoen voor de groep staan. Enkele weken later bevestigde Manchester United de al langer gaande speculaties dat Ten Hag komende zomer overkomt van Ajax. Het is nog niet bekend wie zijn assistenten worden. Onder anderen Mitchell van der Gaag, Robin van Persie en de Engelsman Steve McClaren worden genoemd. Van der Gaag is nu al assistent van Ten Hag bij Ajax, Van Persie (ex-United) werkt in de jeugdopleiding van Feyenoord.