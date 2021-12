Formule 1-baas Ross Brawn wil een ’sportieve strijd’ zonder stewards

„Het zal een zware wedstrijd worden. Geen van beiden zal een duimbreed toegeven, maar we willen een sportieve wedstrijd. We willen niet over de grens gaan”, aldus Brawn. „We willen niet dat dit kampioenschap wordt beslist door uitspraken van stewards en dat het eindigt met een beroep of iets dergelijks. Het moet eindigen op het circuit in Abu Dhabi, met de beste coureur als winnaar.”

Brawn (67) deelde in zijn schrijven op de Formule 1-website complimenten uit aan Hamilton, die zondag de Grote Prijs van Saudi-Arabië wist te winnen. Verstappen werd juist uitgeroepen tot coureur van de dag. „Van mij krijgt Lewis de onderscheiding. Ik denk dat hij het beter heeft gedaan. Hij hield het hoofd koel in het heetst van de strijd. Hij leidde de race op indrukwekkende wijze, maakte geen fouten en zette de snelste raceronde neer met een auto waarvan de halve voorvleugel eraf hing.”

Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1. Ⓒ HH/ANP

„Ik wil de FIA en racedirecteur Michael Masi complimenteren met hun goede aanpak van een extreem moeilijke race. Ik weet dat sommige mensen vinden dat sommige beslissingen controversieel waren, maar ik vind van niet. Het Corniche Circuit van Djedda zorgde zondag voor een ongelooflijk spektakel en gaf ons een race om nooit te vergeten.”

Bekijk ook: Mercedes opent aanval op Max Verstappen

Zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) begint in Abu Dhabi de alles beslissende race. „Ik kijk ook uit naar de finale in Abu Dhabi, want daar hebben ze het circuit aangepast. Daar ben ik erg blij mee, want ik denk dat het de coureurs voor een nieuwe uitdaging zal stellen en dat ze er veel meer plezier aan zullen beleven”, aldus Brawn. „Uit de simulaties die we hebben gedaan, blijkt dat het een beter racecircuit is met meer mogelijkheden om in te halen. Ik ben benieuwd wat de coureurs ervan vinden. Zorg ervoor dat je aanstaande zondag aan de buis gekluisterd zit.”

Luister ook naar de nieuwste aflevering van de Formule 1-podcast met voormalig coureur Christijan Albers en Telegraafverslaggever Erik van Haren: