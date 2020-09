Milos Raonic vliegt eruit bij US Open

Raonic was als 25e geplaatst op Flushing Meadows, waar hij zondag nog dicht bij een zege op Novak Djokovic was. De Canadees gold na zijn finaleplaats als iemand om rekening mee te houden, zeker door de absentie van een aantal wereldtoppers, waaronder titelhouder Rafael Nadal en Roger Federer.

De 30-jarige Pospisil, de voormalig nummer 25 van de wereld, wist nooit eerder door te dringen tot de derde ronde van de US Open. Hij neemt het voor een plek in de vierde ronde op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die Miomir Kecmanovic uit Servië in vier sets versloeg.

Thiem overtuigend verder

Dominic Thiem plaatste zich zonder problemen voor de de derde ronde van de US Open. De nummer 2 van de plaatsingslijst stond tegen de Indiër Sumit Nagal maar zeven games af: 6-3 6-3 6-2. De partij duurde precies twee uur.

De 23-jarige Nagal, de nummer 124 van de wereld, stond pas voor het eerst in de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Vorig jaar maakte hij zijn debuut op de US Open en toen wist hij een set te winnen van Roger Federer. Hij verloor uiteindelijk in vier sets.

Dominic Thiem stuit nu op Marin Cilic. Ⓒ ANP/HH

Ook Thiem verloor vorig jaar in de openingsronde. Dit jaar gaat het hem beter af. „Dit is goed voor het zelfvertrouwen en mijn conditie”, zei de jarige Oostenrijker (27) na zijn overwinning in drie sets. „Ik heb tijdens de coronapauze een hoop demonstratietoernooien gespeeld, maar dan ervaar je niet hetzelfde als nu. Ik ben nog een beetje op zoek, maar ben tevreden.”

In de derde ronde neemt Thiem het op tegen voormalig kampioen Marin Cilic, die zich in vier sets ontdeed van de Slowaak Norbert Gombos.