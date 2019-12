Lach en traan bij opkrabbelend PSV

Mohamed Ihattaren laat zijn tranen de vrije loop. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Als de druk in aantallen volt op de lampen in het Philips Stadion had gestaan, zouden alle bolletjes zijn gesprongen. Maar tegen Fortuna Sittard veranderden in negentig minuten tijd alle strakke gezichten van de in crisissfeer verkerende PSV-familie in een vrolijk gelaat: 5-0. In datzelfde tijdsbestek gierden de emoties door de stadionmuren. De ontlading bij Bert van Marwijk na de 2-0 was veelzeggend. De tranen van Mohamed Ihattaren waren ontroerend. En het alom ultieme geluk bij de rentree van Ibrahim Afellay zaligmakend.