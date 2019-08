Vitesse verslaat Willem II na rust

In Tilburg was Vitesse met 2-0 te sterk voor Willem II. De Arnhemmers zijn met 4 punten gedeeld koploper, samen met Ajax, Sparta Rotterdam en FC Twente.

Beide clubs misten zaterdag een belangrijke speler. Vitesse moest het doen zonder de geschorste middenvelder Riechedly Bazoer. Bij Willem II ontbrak Vangelis Pavlidis, die vorig weekeinde met twee treffers een belangrijk aandeel in de zege op PEC Zwolle (3-1).

Vitesse was voor rust de bovenliggende ploeg en zorgde ook voor meer gevaar. Doelpunten bleven echter uit. Na 55 minuten spelen viel de openingstreffer alsnog. Jay-Roy Grot, de vervanger van Bazoer, schoot van dichtbij raak. Fernando Lewis, verdediger van Willem II, mocht zichzelf die treffer aanrekenen.

Trainer Adrie Koster bracht kort daarna spits Paul Gladon, van de week aangetrokken, in de ploeg. Het was echter Vitesse dat nog eens scoorde, via Tim Matavz: 0-2.