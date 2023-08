Wieke Kaptein (17) op WK de recordboeken in: ’Nooit kunnen dromen’

Vier jaar geleden keek de Hengelose als 13-jarige het WK. „Toen dacht ik: wat zou het vet zijn om daar ooit te kunnen voetballen. Maar ik had nooit kunnen dromen om hier nu te zijn.” In de rust kreeg ze te horen dat ze het veld op mocht, eenmaal voetballend was het voor Kaptein „vooral genieten.” „Je voelt wel dat je bij het team hoort, ze spelen je gewoon de bal aan natuurlijk.”

Kaptein liet vorige week al weten dat ze zich op de bank „helemaal zat op te vreten, want je wilt natuurlijk op dat veld staan.” Toch noemde ze het ook logisch dat ze nog niet in actie was gekomen. „Als het gebeurt, dan sta ik er. Je kan niet denken: ik ben 17 en kom er toch niet in.”

Geen cadeautje van Jonker

Dat Kaptein het veld in kwam, was volgens bondscoach Andries Jonker geen cadeautje. „Daar doen wij in ons prestatieteam niet aan. Kaptein is de meest geschikte speler om Daniëlle van de Donk te vervangen”, zei Jonker. Omdat Van de Donk in de wedstrijd tegen Portugal al een gele kaart kreeg en hij niet wilde riskeren dat zij tegen een schorsing zou aanlopen, besloot hij de middenveldster eruit te halen nadat ze kort voor rust de 5-0 had gemaakt.

Kaptein, die voor FC Twente speelt, durfde nog niet vooruit te blikken op meer speelminuten dit WK. „Realistisch gezien speel je een WK om te winnen. Bij de volgende wedstrijden ga je door of val je af. Dus ik zie het wel. Als ik erin moet komen, dan sta ik er. En als het niet zo is, dan is het niet zo.”

Kaptein maakte haar debuut bij Oranje in april bij de vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen (4-1) en kwam voor het laatst van de bank bij de uitzwaaiwedstrijd tegen België (5-0) in Kerkrade.