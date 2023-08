Wieke Kaptein maakt WK-debuut als jongste Oranje-international ooit

Wieke Kaptein heeft in de tweede helft van de groepswedstrijd tegen Vietnam haar WK-debuut gemaakt. De 17-jarige middenveldster is daarmee de jongste Oranje-international ooit op een WK, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bondscoach Andries Jonker haalde middenveldster Daniëlle van de Donk naar de kant nadat zij kort voor rust de 5-0 had gemaakt.

WK-debutante Wieke Kaptein (L) strijdt in de lucht om de bal met Thi Hai Linh Tran. Ⓒ AFP