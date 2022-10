Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse toont progressie: ’Boodschap aan de concurrenten dat we nog leven’

Door Jeroen Kapteijns

Maximilian Wittek (32) was tegen SC Cambuur de aanjager van Vitesse. Ⓒ ANP / ANP

LEEUWARDEN - Vitesse begon als hekkensluiter aan de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, maar wist met een belangrijke 0-3 zege direct weer afscheid te nemen van die gehate plek. De opluchting was groot na pas de tweede overwinning van dit seizoen. De ploeg, die de afgelopen twee seizoenen meedraaide in de subtop, maar afgelopen zomer een metamorfose onderging, reageerde opgelucht op de eerste zege onder de nieuwe trainer Phillip Cocu. Een belangrijke rol was weggelegd voor linksachter Maxi Wittek, die matig aan het seizoen was begonnen, maar met zijn energieke spel in Leeuwarden weer als vanouds een aanjager was.