GP Oostenrijk: Ontevreden Verstappen traint als vijfde

Verstappen was duidelijk niet blij met de prestatie van zijn bolide. Vlak voor het einde van de training ging hij kort naar binnen omdat hij niet tevreden was over de veranderingen die waren doorgevoerd. „De veranderingen die we hebben doorgevoerd aan de auto zijn niet goed”, klaagde de 21-jarige coureur van Red Bull over de boordradio.

Zaterdag om 15.00 vindt de kwalificatie plaats. De race is zondag om 15.10 uur. Vorig jaar zegevierde Verstappen in Oostenrijk.