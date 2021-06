Feyenoord pikt Israëlische doelman Ofir Marciano op bij Hibernian

Voetbal

Davy Pröpper keert definitief terug bij PSV

Davy Pröpper (29) keert terug bij PSV. De Eindhovenaren nemen de middenvelder over van Premier League-club Brighton & Hove Albion FC, dat hem in 2017 van Eindhoven naar Engeland haalde. Pröpper tekent bij PSV een contract tot 2023. „Ik heb veel zin in de uitdaging die voor me ligt.”