Verstappen tevreden na goede start

„De auto voelde goed aan. Natuurlijk is het nog vroeg, maar we zijn in ieder geval goed aan het weekeinde begonnen”, aldus Verstappen. „Een raceauto is nooit helemaal perfect, we kijken altijd naar mogelijke verbeteringen.”

Verstappen verwacht zaterdagmiddag niet opeens Mercedes pijn te kunnen doen tijdens de kwalificatiesessie. „Ik denk dat zij nog worstelen met de balans van de auto en verwacht dat ze zaterdag sterker zullen zijn. Tijdens de racesimulaties kon je al zien dat ze competitief zijn. Ik verwacht niet dat we voor pole position kunnen vechten, maar als we er dichterbij zitten zou dat al oké zijn.”

