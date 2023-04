Premium Het beste van De Telegraaf

EXTRA TIJD MET... Beachvolleybalster Katja Stam: ’Ik vind dat sexy imago van mijn sport wel wat hebben’

Wat voor cijfer geeft Katja Stam haar leven momenteel? „Ik zou zeggen een 8,5.” Ⓒ René Bouwman

Katja Stam is 1,92 meter lang en een van de beste beachvolleybalsters ter wereld. Met haar partner Raïsa Schoon haalde ze de Olympische Spelen van Tokio en nu mikken ze op deelname aan ’Parijs 2024’, waar letterlijk onder de iconische Eiffeltoren zal worden gespeeld. Openhartig vertelt ze in deze lifestyle-rubriek over haar leven, studie en bijzondere belangstelling voor het menselijk lichaam.