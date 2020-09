’Rustige Perr Schuurs is van binnen een vechter’

Perr Schuurs tijdens een training van Oranje. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Door het wegvallen van Stefan de Vrij bij het Nederlands elftal is voor Ajacied Perr Schuurs de kans op een debuut toegenomen. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges heeft aangegeven niet te schromen in de Nations League-wedstrijd tegen Polen Schuurs of een van de andere nieuwkomers in de Oranje-selectie (Owen Wijndal en Mohamed Ihattaren) voor de leeuwen te gooien.