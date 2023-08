Bazoer pakt kans bij AZ: ‘Vertrek Riechedly wat mij betreft onbespreekbaar’

De spelers van AZ stapten woensdagmiddag op het vliegtuig naar Andorra. Daar staat donderdagavond de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Santa Coloma op de rol. De opvallendste afwezige: Myron van Brederode, die een dag eerder op de training een enkelblessure opliep. Hij zal er ook zondag bij de competitiestart tegen Go Ahead Eagles niet bij zijn. Mees de Wit is ziek en Bruno Martins Indi en Wouter Goes ontbreken nog door blessures, net als aanwinst Tiago Dantas. De Portugees heeft lichte klachten.

Perspectief drastisch veranderd

Misschien wel de opvallendste aanwezige: Bazoer. De multifunctionele verdediger gaf aan het begin van de voorbereiding bij de clubleiding aan dat hij weg wilde. Gezien zijn geringe aandeel in het afgelopen seizoen – 24 optredens, 2 als basisspeler – lag een vertrek voor de hand. Maar met name na het vertrek van Sam Beukema veranderde zijn perspectief drastisch. In de voorbereiding startte hij vrijwel constant als basisspeler en ook tegen Santa Coloma is het aannemelijk dat hij aan de aftrap verschijnt.

,,Wat mij betreft is het onbespreekbaar dat Riechedly gaat, maar niets is onmogelijk in het voetbal”, stelt Jansen met een glimlach. ,,Vorig seizoen is gewoon afgesloten. In het nieuwe seizoen zijn er spelers gekomen en spelers vertrokken. Het perspectief is voor sommige jongens bijgesteld. Riechedly heeft het goed gedaan in de voorbereiding. Hij gaat nu zijn kansen krijgen en het is aan hem om die kansen te blijven pakken.”

Dezelfde situatie

Neemt niet weg dat Jansen de vertrekwens van Bazoer begreep. De rechtspoot kan zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten, maar zag op zijn voorkeursposities dezelfde concurrenten als vorig seizoen. ,,Dan is het niet vreemd dat je denkt: de situatie is hetzelfde, ik ben 26, ik ga toch met de club kijken wat er elders mogelijk is.”

Het vertrek van Beukema, maar ook de transfer van Tijjani Reijnders naar AC Milan, veranderden het perspectief. ,,En perspectief”, besluit Jansen, ,,is cruciaal om het heilige vuur te laten branden.”