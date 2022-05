Staat verkoop Chelsea plots op de helling?

Nadat de Russen binnenvielen in Oekraïne eind februari besliste de Britse overheid om alle bezittingen van Chelsea-voorzitter Roman Abramovich te bevriezen. De club mocht met een speciale licentie verder actief blijven, maar moest op zoek naar overnamekandidaten. Begin deze maand had Chelsea die ook gevonden. Voor een recordbedrag zou het Amerikaans consortium onder leiding van de steenrijke Todd Boehly, die onder meer mede-eigenaar is van basketbalclub LA Lakers en baseballclub LA Dodgers, de club overnemen.

Abramovich maakte bekend dat hij de opbrengst van de verkoop integraal naar goede doelen zou overmaken. Maar volgens Engelse media krabbelt hij nu wat terug en maken ministers zich „ernstig zorgen” over de verkoop van de club. Abramovich zou „niet akkoord gaan met de verkoopstructuur die de Britse overheid zou garanderen dat het geld naar goede doelen gaat”, meldt een „hooggeplaatste” bron binnen de Britse overheid aan BBC. „Er zijn nog twee grote struikelblokken. Ten eerste waar het geld van de opbrengst zal komen te staan, ten tweede welke wettelijke garanties de regering zal worden gegeven dat het geld effectief naar goede doelen gaat.”

De goedkeuring van de overheid wordt ook afgeremd door de „ingewikkelde” eigendomsstructuur van de club, met moedermaatschappij Fordstam die 1,6 miljard pond schuldig is aan Camberley International Investments, een bedrijf met vermoedelijke banden met Abramovich. „Hoewel Abramovich in het openbaar heeft toegezegd dat alle opbrengsten naar goede doelen zullen gaan, lijkt hij in wezen niet bereid dezelfde juridische toezeggingen te doen”, aldus de bron bij BBC.

De overheid heeft naar verluidt een proces voorgesteld waarbij het geld van de verkoop geblokkeerd zou worden op een rekening en pas zou worden vrijgegeven wanneer het geld effectief naar een liefdadigheidsinstelling kan gaan.

Deadlines

„Er zijn deadlines aan het eind van deze maand en begin juni waardoor de club uit de Europese competitie zou kunnen worden geschopt, of zelfs helemaal uit de Premier League”, gaat het verder bij BBC. „Een groot deel van de verkoop moet deze of volgende week gebeuren.”

De verkoop zou begin juni afgerond moeten zijn, wanneer de Premier League bijeenkomt om de clubs de licenties toe te dienen die de clubs nodig hebben om volgend seizoen mee te doen.

