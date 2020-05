Smith plaatst zich als 16e voor tweede ronde PDC Home Tour

Smith rekende in zijn groep af met Martin Adams, Ricky Evans en Christian Bunse. De 44-jarige Canadees eindigde in punten gelijk met Adams, maar won op legsaldo de poule.

Eerder plaatsten al vijftien andere spelers (onder wie de Nederlanders Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker) zich voor de laatste 32 van de PDC Home Tour, een toernooi dat in het leven is geroepen omdat alle officiële toernooien zijn stil komen te liggen of uitgesteld als gevolg van het coronavirus.