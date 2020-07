Snelle uitschakeling voor Michael van Gerwen

Na een coronabreak van zo’n vier maanden worden in Milton Keynes sinds woensdag weer officiële wedstrijden afgewerkt. Bij het eerste toernooi, dat onderdeel uitmaakt van de Players Championship-series, greep Van Gerwen direct de macht. In de finale versloeg hij regerend wereldkampioen Peter Wright. Een dag later verloor hij in de derde ronde van landgenoot Maik Kuivenhoven, om vervolgens een dag later weer de eindzege voor zich op te eisen door in de eindstrijd van José de Sousa te winnen.

Voor Van Gerwen is de rentree overigens al meer dan geslaagd. „Mijn doel was om hier twee titels te pakken. Ik voel me goed en comfortabel, maar ik denk dat er zeker nog meer in het vat zit”, liet de nummer één van de wereld zaterdag weten. De 31-jarige Vlijmenaar krijgt zondag nog een nieuwe kans om te floreren. Daarna volgt een kleine week rust en dan wacht het eerste majortoernooi, de World Matchplay. „Dat is het eerste hoofddoel”, stelde hij al in aanloop naar de Summer Series. De World Matchplay wist hij in 2015 en 2016 te winnen.

Bekijk ook: Uitblinkende Michael van Gerwen slaat opnieuw toe in Summer Series