Arne Slot met handen in haar bij Feyenoord: ’Ik heb geen verdedigers meer over’

„We zullen moeten onderzoeken wat er precies aan de hand is, maar ik zag wel dat hij dusdanig veel pijn had, dat het niet heel fijn met hem ging”, zei Slot bij ESPN na de wedstrijd, die de koploper van de Eredivisie met 3-1 won. „Het kan een zenuw zijn, waarin hij even geen gevoel meer had, maar het kan ook een spier of band zijn. Dat laatste zou minder positief zijn.”

Slot liet al vaker doorschemeren dat zijn selectie te weinig spelers heeft. „Het gaat niet om de kwaliteit, maar om de aantallen. Ik zal morgen moeten bellen om een speler uit de beloften erbij te halen, want ik heb geen verdedigers meer over.”

Slot beaamde dat Feyenoord „geen lekker begin had”, tegen PEC Zwolle. De nummer 2 uit de eerste divisie stond al na 2 minuten met 1-0 voor. „Het was weer een snelle tegengoal. Gelukkig hebben we de 70 minuten daarna geen kans meer weggegeven. We waren ongelooflijk agressief en heel goed. Dus ook zonder Trauner en Timber kunnen we goed spelen. Maar we hadden veel en veel meer moeten scoren, want in de laatste 20 minuten raakten we de controle over de wedstrijd kwijt en moeten we keeper Justin Bijlow nog bedanken dat we niet nog een goal tegen krijgen.”