Sergio Agüero komt met verklaring over toekomst, einde carrière dreigt

Volgens Spaanse media gaat de 33-jarige spits dan vertellen dat hij zijn carrière per direct beëindigt. Agüero kreeg eind oktober in de thuiswedstrijd tegen Alavés te maken met hartproblemen.

De spits, topscorer aller tijden van Manchester City met 260 doelpunten, onderging in de dagen daarna diverse onderzoeken in het ziekenhuis. Barcelona verklaarde toen dat Agüero in ieder geval drie maanden niet zou voetballen.

Spaanse media meldden al snel dat de Argentijn van zijn artsen te horen had gekregen dat hij zijn carrière moet beëindigen. Hij weersprak die geruchten toen zelf in een boodschap op Twitter. „Naar aanleiding van de geruchten die rondgaan, kan ik zeggen dat ik de aanwijzingen van de clubartsen opvolg”, aldus Agüero. „Ik doe tests en behandelingen en zie dan over negentig dagen hoe het herstel is verlopen.”