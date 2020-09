’Dan is het wachten op clubs die omvallen’

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

‘Is dit dan een belangrijk deel van de oplossing?’ De vraag stellen door de woordvoerder van Feyenoord was hem beantwoorden. Directeur Mark Koevermans kwam erop terug in zijn officiële reactie. Hoewel iedereen in de voetballerij de aangescherpte coronamaatregelen de komende drie weken respecteert, de volksgezondheid op één staat, vroeg Koevermans zich terecht af of het weren van publiek drie weken lang helpt.