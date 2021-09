Premium Het beste van De Telegraaf

’Niemand van de directie of van de spelersgroep heeft bij mij om uitleg gevraagd’ PSV-trainer Roger Schmidt begrijpt commotie rond wisselbeleid niet

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

PSV-trainer Roger Schmidt coacht tegen Feyenoord vanaf de zijlijn. Ⓒ ANP Pro Shots

EINDHOVEN - Hij kon maar beter op een wisselkantoor gaan werken. Hij heeft twee honden, omdat ’hij dan met zijn viervoeters kan variëren’. In vrijwel elk praatprogramma kwam zijn naam voorbij. Roger Schmidt, de trainer van PSV, is sinds de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord van afgelopen zondag de meest besproken man in voetballend Nederland.