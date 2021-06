Schrik in Qatar: atleet Haroun komt om bij auto-ongeluk

Dat heeft de atletiekfederatie van de Golfstaat bekendgemaakt. Haroun was 24 jaar.

„De Qatarese sport en de atletiek in het algemeen hebben een held verloren”, zei de secretaris-generaal van de atletiekfederatie van Qatar. „Haroun volgde een revalidatieprogramma na een blessure om zich zo proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.”

De 400 meter-loper is afkomstig uit Soedan. Hij was genaturaliseerd tot Qatarees en kwam sinds 2015 uit voor het land uit het Midden-Oosten. Op het WK atletiek in 2017 in Londen haalde Haroun de bronzen medaille op de 400 meter, achter de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk en Steven Gardiner van de Bahamas.