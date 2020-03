Zwitserse voetbal ligt voorlopig stil door corona

De beste voetbalclubs van Zwitserland kwamen het afgelopen weekeinde niet in actie omdat er een verbod was ingevoerd voor evenementen die meer dan duizend mensen trekken. Clubs zagen vanwege economische motieven niets in het spelen van wedstrijden in lege stadions.

Voorlopig lijken er nog voldoende data beschikbaar om de competitie uit te laten spelen. Wedstrijden in de hoogste Zwitserse voetbalklasse trekken gemiddeld 11.00 toeschouwers.