Antonin Rüdiger in actie tegen Frankrijk. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een liefdesbeetje of een stevige hap? De Duitser Antonio Rüdiger zette dinsdagavond zijn tanden in de rug van tegenstander Paul Pogba. Hoe opmerkelijk ook, de verdediger is zeker niet de eerste voetballer die aan een collega begint te knabbelen.