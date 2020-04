’AZ-parels Stengs en Boadu nemen af in waarde’

Stengs en Boadu in beeld bij Barcelona?

Ondanks dat er vanwege de coronacrisis momenteel niet wordt gevoetbald, valt er bijvoorbeeld over AZ genoeg te vertellen. Zo beantwoordt onze clubwatcher Steven Kooijman enkele vragen van lezers over het wel of niet voortzetten van de Eredivisie, over mogelijke transfers van de AZ-parels en over de race om het kampioenschap met Ajax.