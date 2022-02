Oranje-hockeysters met tussenpaus Jamilon Mülders naar WK

De Duitse Mülders, die in september Albert-Kees Manenschijn als assistent-coach bij de hockeyvrouwen opvolgde, nam na het geruchtmakende vertrek van Alyson Annan begin dit jaar al tijdelijk de honneurs waar bij het Nederlands Elftal.

Zo stond Oranje begin februari in Valencia onder de leiding van de 45-jarige Mülders, zelf goed voor 45 caps, tijdens de Pro League-duels met Spanje. Het eerste duel werd met 1-0 gewonnen, het tweede werd pas na shoot-outs in het voordeel beslist van Nederland, de nummer 1 van de wereld.

Andere plannen

Mülders was eerder actief als bondscoach van de Duitse vrouwen, waarmee hij in 2013 de Europese titel veroverde, en China. Jeroen Bijl, technisch directeur van de KNHB: ,,De afgelopen periode maakte duidelijk dat Jamilon op dit moment voor ons de juiste man is in deze rol. Het was voor ons bovendien belangrijk dat de dames hebben aangegeven graag met hem als bondscoach te willen blijven werken.”

Zijn aanstelling is van tijdelijke aard, beweert Mülders. ,,Het is niet mijn ambitie om voor de langere termijn als bondscoach te fungeren. Ik heb voor de toekomst andere plannen gemaakt. Dat heb ik ook in januari aangegeven toen de KNHB mij vroeg om tijdelijk in te stappen.” Met andere woorden: de zoektocht naar een bondscoach die op de Spelen van Parijs 2024 de olympische titel met de vrouwen moet zien te verdedigen, duurt onverminderd voort.