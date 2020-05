Brighton tegen plan om Premier League op neutraal terrein uit te spelen

Topman Paul Barber van Brighton & Hove Albion zei geen voorstander van het plan te zijn. „Natuurlijk moeten we allemaal bereid zijn tot compromissen. We accepteren het dat we waarschijnlijk achter gesloten deuren moeten spelen, Maar op dit punt in het seizoen duels op neutraal terrein te spelen, tast in onze ogen de integriteit van de competitie aan.”

De Premier League wil de competitie hervatten met alleen nog maar duels op neutrale speelterreinen. Daarbij zou het gaan om maximaal tien stadions, die aan alle richtlijnen voldoen.

Brighton staat vijftiende in de Premier League, twee punten boven de degradatiestreep, en zou nog vijf van de negen wedstrijden thuis spelen. „De nadelen om de wedstrijden tegen grote clubs niet thuis te mogen spelen, zijn logisch. Natuurlijk zijn er ook voordelen, maar het is op dit punt in het seizoen niet eerlijk verdeeld”, zegt Barber.