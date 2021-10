Feyenoord wil directeur Dennis te Kloese van LA Galaxy

Te Kloese werd al geruime tijd gevolgd, omdat hij ook een groot netwerk heeft in landen waar Ajax en PSV al jaren spelers scouten. Zo was hij onder meer directeur van de Mexicaanse voetbalbond.

In de Major League Soccer hengelen ook andere clubs naar zijn diensten. Zo trekt Houston Dynamo FC, de grote profclub in de staat Texas, al langere tijd aan Te Kloese. De aanhang van LA Galaxy is er zelfs van overtuigd dat de Nederlander zijn contract bij zijn huidige club niet verlengt omdat hij op een aanbod van Houston Dynamo wil ingaan.

Rechten gestudeerd

De in Bussum geboren Nederlander, die van huis uit jurist is, studeerde rechten aan de universiteit van Amsterdam. Hij kwam decennia geleden via de Nederlandse trainer Hans Westerhof in Mexico terecht. De oud-trainer van Ajax en Heerenveen ging bij de Mexicaanse topclub Chivas aan de slag en strikte Te Kloese als technisch manager. Daar groeide hij uit tot president van de club. Daarna is het snel gegaan met de Nederlandse beleidsbepaler, die van huis uit jurist is.

Na het WK in 2018 in Rusland klopte LA Galaxy bij hem aan voor het directeurschap, in dat land heet die baan general manager. Hij heeft een grote bijdrage gehad aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding en het scoutingsysteem bij LA Galaxy. Bovendien had hij tal van andere complexe zaken op zijn bord. Zo moest hij een compleet nieuwe technische staf samenstellen en ging hij om de tafel met Zlatan Ibrahimovic, die hij binnen de financiële voorwaarden van de MLS moest vastleggen. De Zweedse spits werd destijds voor 6,5 miljoen euro per seizoen binnengehaald.

,,Mijn belangrijkste doel is om van Galaxy een stabiele organisatie te maken, alle faciliteiten te creëren voor de jeugdopleiding, het eerste elftal en de vrouwentak’’, aldus Te Kloese tegenover De Telegraaf, die in 2019 bij hem op bezoek was.

Inhaalslag

Te Kloese, 46 jaar, heeft als voordeel dat hij dus al jarenlang in de voetbalwereld bekend is maar geen link of historie heeft met partijen binnen Feyenoord. De Rotterdamse club wil er alles aan doen om met nieuwe investeringen – er lopen al anderhalf jaar gesprekken met binnen- en buitenlandse investeerders – een inhaalslag te maken.

Zowel financieel als commercieel is er nog flink terrein te winnen. Op sportief gebied is dankzij de komst van Arne Slot als trainer dit seizoen de rust teruggekeerd, in de opleiding heeft Frank Arnesen veranderingen doorgevoerd en nu wil de club een volgende stap zetten.

Te Kloese heeft eerder aanbiedingen gehad om terug te keren naar Europa, maar had daar toen geen trek in. Hij had en heeft een droombaan bij LA Galaxy en hij wenste die niet zomaar op te geven.

In 2019 stond een terugkeer naar Nederland totaal niet op zijn verlanglijstje. Te Kloese wilde er dus ook niet over nadenken. In de Verenigde Staten had hij alles wat zijn hartje begeert. Maar zijn privé-situatie zou nu een rol kunnen spelen.

Vertrek regelen

De vrees bestond dat weinig mensen zouden staan te trappelen om in de voetsporen van Mark Koevermans te treden, die door hooligans van Feyenoord thuis werd opgezocht, die werd bedreigd en bij wie de ruiten werden ingegooid. Afgelopen week liet Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen al weten dat de baan van algemeen directeur van Feyenoord nog wel aantrekkelijk is omdat de club ook veel te bieden heeft en er veel mooie kanten aan Feyenoord zitten.

Te Kloese ligt nog vast bij LA Galaxy en dus zal hij, als hij definitief wil terugkeren naar Nederland en de baas wil worden bij Feyenoord, zijn vertrek daar zelf moeten regelen.