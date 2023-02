Steven Berghuis diep onder de indruk van Mohammed Kudus

„Kudus is een wat bescheiden jongen, een beetje op zichzelf. Het is mooi dat hij op het veld loskomt”, sprak Berghuis. „Soms sta ik versteld van wat deze jongen kan. Op het trainingsveld loopt hij er af en toe een paar zo makkelijk voorbij. Dat deed hij nu ook in een wedstrijd. Dit zijn jongens die het verschil kunnen maken.”

Berghuis miste na een kwartier spelen een kans. RKC sloeg daarna via Mats Seuntjens wel toe (0-1). „Dat was een vrije schietkans voor mij. Zo’n bal moet tussen de palen. Als ik had gescoord, had ik het de ploeg een stuk makkelijker kunnen maken”, aldus Berghuis, die het in de tweede helft alsnog goed zag komen. Na rust speelde de international vanaf de zijkant.

„In het midden was het in de eerste helft vrij druk. Ik had het gevoel dat ik vanaf de flank meer kon betekenen, dat bleek ook zo”, zei Berghuis, die zijn assist op Kudus bij de 3-1 uitbundig vierde. Hij maakte een soort karatetrap en zette daarna een petje op van iemand in het publiek. „Soms kun je dingen niet verklaren. Het was wel een dure pet, dus die persoon was denk ik wel boos geworden als ik ’m had meegenomen. Maar ik vierde het zo uitbundig omdat het een belangrijk moment was. We hadden best wat moeite met de manier waarop RKC speelde. Bij de 3-1 was de wedstrijd over. Het zou zonde zijn geweest als we, in de goede reeks waarin we zitten, punten hadden verspeeld tegen RKC.”

Schreuder

Onder leiding van de vorige maand ontslagen Alfred Schreuder lukte het Ajax vaak niet om, ondanks de nodige kansen, in de slotfase door te drukken. Tegen FC Volendam bleef het bijvoorbeeld 1-1. Berghuis wilde niet met de vinger naar Schreuder wijzen. „Of er iets is veranderd? Dat weet ik niet. Daar mag jij je over buigen”, zei hij tegen een journalist.

"Maar uiteindelijk moet ik ook gewoon presteren"

Heitinga keek met een trots gevoel terug op zijn debuut als trainer van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. „Als je hier naartoe rijdt, is dat een bijzonder moment. Zeker als je je auto dan neer mag zetten op de plek van de hoofdtrainer. Dat maakt me trots”, zei Heitinga, die aangaf nog wel een rondleiding door de ArenA te kunnen gebruiken. „Ik ken nog lang niet alle ruimtes hier bijvoorbeeld, dingen zijn nieuw.”

John Heitinga Ⓒ ANP/HH

Heitinga begon de voor hem speciale dag met een ontbijt met zijn oudste dochter. „Mijn zoon had namelijk een voetbaltoernooi in België. Mijn vrouw is heen en weer gereden om hier bij te kunnen zijn.”

De supporters van Ajax zongen Heitinga zowel tijdens de wedstrijd als na afloop toe. „Dat was mooi”, aldus Heitinga. „Maar uiteindelijk moet ik ook gewoon presteren.”