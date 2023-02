Steven Berghuis neemt petje af voor Ajax-teamgenoot Mohammed Kudus

„Soms gebeuren er weleens gekke dingen als je in een stadion speelt”, doelde hij op het opzetten van een hoofddeksel na de bevrijdende 3-1. „Een bekende van Kudus had een pet op en tja… soms kun je dingen niet verklaren. Ik heb die pet wel onmiddellijk teruggegeven, want volgens mij was die wel duur en ik denk dat die jongen boos was geworden als ik hem had gehouden.”

Mohammed Kudus bereikt grote hoogtes. Ⓒ Pro Shots

De bekende van Kudus nam dus – gewild of niet – letterlijk zijn petje af voor Berghuis, die op zijn beurt spreekwoordelijk hetzelfde deed voor zijn Ghanese teamgenoot. „Mohammed is een heel bescheiden jongen. En het is mooi dat hij op het veld nu echt loskomt. We staan er soms echt versteld van wat deze jongen kan. Op het trainingsveld loopt hij soms een paar spelers voorbij alsof ze er niet staan en dat doet hij in de wedstrijden nu ook. Hij is een type speler dat ons verder kan helpen door het verschil te maken.”

Met Dusan Tadic, Brian Brobbey en Kudus beschikte Ajax in de slotfase aanvallend gezien over drie krachtpatsers. „Wie het sterkste is? Zó! Nu noem je er wel drie op, zeg. Kudus in de dribbel, Tadic in het vasthouden van de bal met zijn rug naar het doel en Brobbey qua schouderduw. Heb ik hem dan mooi ingevuld?”

Schreuder

Onder leiding van de vorige maand ontslagen Alfred Schreuder lukte het Ajax vaak niet om, ondanks de nodige kansen, in de slotfase door te drukken. Tegen FC Volendam bleef het bijvoorbeeld 1-1. Berghuis wilde niet met de vinger naar Schreuder wijzen. „Of er iets is veranderd? Dat weet ik niet. Daar mag jij je over buigen”, zei hij tegen een journalist.

"Maar uiteindelijk moet ik ook gewoon presteren"

Heitinga keek met een trots gevoel terug op zijn debuut als trainer van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. „Als je hier naartoe rijdt, is dat een bijzonder moment. Zeker als je je auto dan neer mag zetten op de plek van de hoofdtrainer. Dat maakt me trots”, zei Heitinga, die aangaf nog wel een rondleiding door de ArenA te kunnen gebruiken. „Ik ken nog lang niet alle ruimtes hier bijvoorbeeld, dingen zijn nieuw.”

John Heitinga Ⓒ ANP/HH

Heitinga begon de voor hem speciale dag met een ontbijt met zijn oudste dochter. „Mijn zoon had namelijk een voetbaltoernooi in België. Mijn vrouw is heen en weer gereden om hier bij te kunnen zijn.”

De supporters van Ajax zongen Heitinga zowel tijdens de wedstrijd als na afloop toe. „Dat was mooi”, aldus Heitinga. „Maar uiteindelijk moet ik ook gewoon presteren.”