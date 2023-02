Maureen Koster pakt Nederlandse titel en EK-limiet op 1500 meter

Sprintgeweld N’ketia Seedo en Nadine Visser

In de finale over 60 meter bij de vrouwen excelleerden zowel N’ketia Seedo als Nadine Visser met tijden onder de EK indoorlimiet van 7.23. Seedo had de limiet al eerder bedwongen, maar prolongeerde haar NK indoortitel van vorig jaar met verve, mede dankzij een superstart, door haar persoonlijk record met tweehonderdste van een seconde tot 7.19 te verbeteren. Visser was met 7.22 sneller dan ooit dan haar 7.30 uit 2019. „Ik ga voor de finale in Istanbul”, liet Seedo na afloop weten. „Ik heb van nature zo’n goede start, dat is wel fijn.” Hordeloopster Visser blijft ondanks haar extra limiet op de 60 meter gaan voor de 60 meter horden, waarop zij tijdens de laatste twee EK indoorkampioenschappen kampioene werd. „Maar dit was wel een hele nette race.” Nadine Visser loopt vóór Istanbul woensdag in Madrid nog een laatste testwedstrijd over 60 meter horden.

Favorieten starten vals, Raphael Bouju pakt titel

De snelste sprinter van het seizoen Joris van Gool verspeelde zijn kansen op de titel door meteen in de eerste ronde vals te starten. Hij is dankzij een snelle wedstrijd in Dortmund vorig weekend (6.60) echter wel startgerechtigd voor de EK Indoor. In de finale werd ook een andere titelkandidaat Elvis Afrifa gediskwalificeerd, waardoor Raphael Bouju de titel eenvoudig voor zich kon opeisen in een tijd van 6.64, éénhonderdste boven de EK indoorlimiet. „Ik wilde de limiet van 6.63 lopen hier, maar zonder Joris en Elvis is het ook lastig”, zei Bouju direct na afloop. De pas 20-jarige sprinter mag hopen op een hoge klassering van de Europese ranking om alsnog uitgezonden te worden naar de EK-indoor.

Femke Bol (archieffoto) Ⓒ Getty Images via AFP

Bol spaart energie

Zaterdag stond de NK indoor ook in het teken van kwalificaties voor de finaledag morgen met slechts enkele andere finales, waaronder die van Koster en die van de 60 meter. Interessant waren vandaag echter ook de series over 400 meter. Bij de vrouwen, waar alleen de zes snelsten door gingen naar de finale, spaarde Femke Bol zich overduidelijk met een tijd van 52.22, ruim twee seconden boven haar persoonlijk record van 49.96. „Ik wilde vandaag energie sparen, morgen wil ik hard lopen. Ik had de opdracht van mijn coaches Laurent Meuwly en Bram Peters in 26 seconden te lopen rustig te openen, en dat is goed gelukt.” Bol is momenteel ’s werelds beste op deze afstand en schrijft haar topvorm toe aan een ’goede winter’. „Ik ben sneller geworden op de 200 meter maar heb ook een beter uithoudingsvermogen op de 500 meter”, refererend aan haar Nederlands record op de 200 meter van 22.87 onlangs in Metz en haar beste prestatie aller tijden wereldwijd van 1.05.63 in Boston. „Ik doe er alles voor, ben heel gedisciplineerd maar de samenwerking met mijn coaches is ook perfect.” Lieke Klaver, ook al zeker van een startbewijs voor Istanbul, hoefde zich in de series ook niet overmatig in te spannen met een tijd van 51.74. Bij de mannen op de 400 meter gaan Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers morgen waarschijnlijk uitvechten wie de gouden NK-medaille mag omhangen. Boers verbeterde zijn persoonlijk record naar 46.03, Bonevacia kwam tot 46.47.

Laatste rechtstreekse kwalificatiemogelijkheid

De NK Indoor is de laatste rechtstreekse kwalificatiemogelijkheid voor Istanbul. Daarna gaat de Europese atletiekfederatie bestuderen wie daarbovenop nog in aanmerking komt voor een startbewijs op basis van de Europese ranking.

Volgend jaar wordt de NK Indoor noodgedwongen gehouden in het Belgische Gent vanwege de Europese kampioenschappen baanwielrennen, die van 14 tot en met 18 februari 2024 in Omnisport Apeldoorn staan geprogrammeerd. In de jaren 2000 tot en met 2008 was Gent al het strijdtoneel van de NK Indoor, nadat de Houtrust indoorhal in Den Haag in 1999 vanwege instortingsgevaar noodgedwongen moest sluiten. Daarna was de NK Indoor standaard in de indoortempel van Omnisport. Het is al met al een bedenkelijke generale voor 2025, wanneer in Omnisport de prestigieuze Europese indoorkampioenschappen op de internationale wedstrijdkalender staan.