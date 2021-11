Irene Schouten wint ook massastart, Ireen Wüst mist podium op 1500 meter

Voor Schouten is het de tweede zege in het eerste wereldbekerweekend van dit seizoen. Ze was afgelopen vrijdag in Polen ook al de beste op de 3000 meter.

Schouten controleerde met ploeggenote Groenewoud van Zaanlander het peloton met zestien schaatssters. Ze neutraliseerden aanvallen van de Canadese Valérie Maltais en van Marina Zoejeva uit Belarus. Met een versnelling in de laatste ronde was ze overtuigend de beste.

Ireen Wüst kijkt over haar bril naar het scorebord na de 1500 meter. Ⓒ HH/ANP

Wüst vierde op 1500 meter, zege Takagi

Ireen Wüst eindigde eerder op de dag als vierde op de 1500 meter. De olympisch kampioene op de 1500 meter kwam tot een tijd van 1.57,28 en werd in een rechtstreeks duel verslagen door de Japanse Miho Takagi, die in 1.56,00 de zege pakte.

Wüst moest in de laatste rit achter de Japanse, die snel opende, aan. Takagi had een grote voorsprong bij het ingaan van het laatste rondje en bleef Wüst ook ruim voor. Ze was ook sneller dan de Amerikaanse Brittany Bowe, die in de rit tegen Antoinette de Jong met 1.56.60 net onder het baanrecord van Wüst had gereden. De Jong kon de snel gestarte Bowe niet meer bijhalen en finishte met 1.57,58 als zevende. Nadezhda Morozova uit Kazachstan zette met 1.56,92 de derde tijd neer.

Irene Schouten was net iets langzamer dan De Jong en zette met 1.58,17 de achtste tijd neer. Schouten won vrijdag de 3000 meter, tot dusverre de enige Nederlandse zege bij de wereldbeker in Polen.

"Ik ben fysiek beter dan ik nu laat zien"

Wüst zei dat ze beter was dan haar tijd deed vermoeden, maar dat ze het niet vertaald kreeg op het Poolse ijs. „Dat is een slecht excuus, maar ik ben fysiek beter dan ik nu laat zien”, zei de 35-jarige Brabantse bij de NOS. „Ik word vierde door de uitvoering. Ik heb hier technisch geen goede rit gereden.”

De olympisch kampioene gaf aan niet voluit te kunnen starten omdat ze een beetje last had van haar lies, maar zorgen maakt ze zich niet. „Het is pas november. Ik kan gewoon mijn wedstrijden meepakken en moet zorgen dat ik volgende week kan meedoen om de winst.”