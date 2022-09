Lieke Martens ontbreekt ’na goed overleg’ bij Oranje Leeuwinnen

„We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. En na goed overleg met speelsters en hun clubs hebben we besloten om deze vier dit keer niet op te roepen”, licht Jonker zijn keuze toe. Merel van Dongen, Jill Baijings en keepster Jacintha Weimar keren terug in de selectie.

Op donderdag 6 oktober is Zambia de eerste tegenstander. De wedstrijd in het NAC Breda-stadion begint om 18.45 uur. Vijf dagen later staat de ontmoeting met Noorwegen op het programma. Die wedstrijd wordt om 20.00 uur afgetrapt in Den Haag. Jonker: „Deze twee wedstrijden zijn voor ons ideaal om te werken aan onze speelwijze en dit is ook de fase waarin speelsters kansen krijgen. Daarnaast hopen we onze fans in deze twee thuiswedstrijden opnieuw op een mooie voetbalavond te trakteren.”

Met de twee oefenwedstrijden start Oranje aan de voorbereiding op het WK 2023 dat komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland plaatsvindt. De loting voor het WK is op zaterdag 22 oktober in Auckland, Nieuw-Zeeland.

De volledige selectie:

Jill Baijings (Bayer 04 Leverkusen), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Daphne van Domselaar (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Lisa Doorn (Ajax), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Kika van Es (PSV), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Romée Leuchter (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (Chelsea), Marisa Olislagers (FC Twente), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (VFL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax), Jacintha Weimar (Feyenoord), Lynn Wilms (VFL Wolfsburg).