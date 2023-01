Premium Het beste van De Telegraaf

Chante-Mary Dompig bij Milan in het spoor van grootheden als Gullit en Van Basten?

Chante-Mary Dompig lacht ondanks haar kruisbandblessure haar tanden bloot. AC Milan heeft na Gullit, Van Basten, Rijkaard en Seedorf weer een Nederlands pareltje in huis. Ⓒ FOTO AC Milan

MILAAN - Nog eventjes en AC Milan heeft weer een Nederlander in de aanval. Het is bij de vrouwen ditmaal. Daar tekende Chante-Mary Dompig onlangs een meerjarig contract. De Amsterdamse heeft lef en wil via deze bijzondere route het Nederlands elftal halen. „Van Ruud Gullit moet ik naar Italiaanse les.”