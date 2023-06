Almere City met Alex Pastoor in Eredivisie en voetbalhemel

Na de klinkende zege in Almere (2-0) werd ook in Drenthe gewonnen. Die zege kwam met bloed, zweet, tranen en 45 minuten slecht voetbal tot stand, want zoals zo vaak werkte de spanning verlammend. De fans van Emmen deden er alles aan om een sfeer te creëren, waarin het elftal van Dick Lukkien nog één keer boven zichzelf uit kon stijgen. Maar Almere City raakte geen moment in paniek.

Het fanatisme op de tribunes sloeg slechts bij vlagen over naar het veld, waarop de thuisploeg wel veel meer balbezit had, maar voor rust nauwelijks kansen afdwong. Met een vlammend afstandsschot was Jeremy Antonisse het dichtst bij de 1-0, maar via de binnenkant van de paal sprong de bal weer het veld in.

Euforie

De al even bibberende gasten, stelden daar niks tegenover, maar gaven vlak na de hervatting een stevig signaal af. Anthony Limbombe beproefde zijn geluk, maar stuitte op FC Emmen-doelman Mickey van der Hart. Drie minuten later was het alsnog over en sluiten voor de thuisploeg die nu in de laatste elf seizoenen de veertiende Eredivisie-ploeg is die sneuvelt tijdens het competitietoetje. Slechts drie clubs wisten wel te overleven.

De fans van Almere City gaan helemaal los. Ⓒ Pro Shots

Dit keer was niet Lance Duijvestijn, die goed was voor beide treffers in het thuisduel, maar Rajiv van la Parra de grote man. Op aangeven van Limbombe werkte hij schuin voor het vak met de eigen supporters de 0-1 binnen. Nadat Jorrit Smeets in de 53e minuut de 0-2 binnen knalde, kon René Schuurmans (van ’Laat de zon in je hart’) definitief worden vastgelegd voor de huldiging die maandagmiddag 17.00 uur staat gepland. Ook na de snelle 1-2 van Jari Vlak moest FC Emmen er nog drie scoren om een verlenging af te dwingen. Dat lukte vanzelfsprekend niet, omdat de gasten aan de hand van geroutineerde invaller Danny Post eenvoudig overeind bleven.

Bekijk hier de Emmen-goals.

Tranen van verdriet

En dus waren er vreugdetranen bij Almere City en tranen van verdriet bij Emmen. De sensationele en knappe promotie van Pastoor hield automatisch ook de pijnlijke degradatie van Emmen-boegbeeld Lukkien in. Hij was in 2018 verantwoordelijk voor een vergelijkbaar huzarenstukje als nu van Almere door Emmen naar de Eredivisie te brengen, degradeerde in 2021, maar bracht de Drenten het volgende seizoen alweer terug op het hoogste niveau van Nederland. Dat hij met nog een degradatie op zijn cv naar FC Groningen vertrekt, gunt niemand de sympathieke coach.