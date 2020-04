Van Dijk: ’Ik wil een legende worden bij Liverpool’

„We hebben een fantastisch team, met alles erop en eraan. We hebben alles wat nodig is om te blijven winnen”, zo vindt de 28-jarige verdediger, die met de club afgelopen jaar de Champions League won en zonder de coronacrisis waarschijnlijk al de Engelse landstitel had veiliggesteld.

„We hebben trainer (Jürgen Klopp, red.) met wie we als spelersgroep op één lijn zitten, een veelzijdige selectie, een speelstijl die zeges oplevert en ook het stadion en de supporters spelen een grote rol.”

Van Dijk voelt zich helemaal thuis op Anfield Road en hoopt ook jaren na zijn actieve loopbaan nog vaak naar Liverpool te komen. „Ik zie vaak clubiconen bij onze wedstrijden. Dat wil ik later ook. Ik wil nog veel meer prachtige prestaties neerzetten en een clublegende worden.”

Van Dijk werd in januari 2018 voor het recordbedrag van 84 miljoen euro overgenomen van Southampton. Door zijn onverzettelijkheid groeide hij al snel uit tot een fan favorite. De Brabander heeft zelfs een eigen lied.

Statistieken

De statistieken van Van Dijk in de Premier League zijn zeer indrukwekkend. In 148 duels hield hij als leider van de defensie 57 keer de nul, waren 70 procent van zijn tackles succesvol, maakte hij 12 goals en maakte hij slechts één directe fout, waardoor een tegenstander kon scoren.

Coronacrisis

Maandag werd bekend dat Van Dijk en zijn collega-internationals zich financieel gaan inzetten voor het Nederlandse amateurvoetbal, dat zich vanwege de coronacrisis in zwaar begeeft.