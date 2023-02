Max Verstappen maakt eerste meters in nieuwe auto

De tweevoudig wereldkampioen en zijn teamgenoot Sergio Pérez kwamen in actie tijdens een filmdag van zijn team Red Bull Racing. In totaal mag er dan maximaal honderd kilometer worden afgelegd en er wordt gereden op demobanden. Het is wel een mogelijkheid voor het team om alle systemen te controleren en de auto voor de eerste keer echt te testen op het asfalt. Red Bull zal naar verwachting later beelden verspreiden van de geheime test.

Voor Verstappen is de filmdag op Silverstone, niet ver van de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, inmiddels een bekend voorafje in aanloop naar de start van het seizoen. Op 23, 24 en 25 februari volgen de testdagen in Bahrein. Ruim een week later, op 5 maart, staat daar de eerste Grand Prix van het jaar op het programma.

Het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri, heeft dinsdag 14 februari een filmdag ingepland op het circuit van Misano in Italië. De renstal met coureurs Nyck de Vries en Yuki Tsunoda presenteert de nieuwe auto – de AT04 – komende zaterdag eerst nog in New York.