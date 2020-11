Toni Kroos hekelt FIFA en UEFA: ’Voetballers zijn slechts poppen’

Volgens de middenvelder van Real Madrid zijn de spelers bijvoorbeeld machteloos als het gaat over de invoering van nieuwe competities en toernooien, zoals de Nations League en een mogelijke Europese Super League voor achttien topclubs.

„Niemand vraagt ons iets”, liet Kroos (30) weten. „Uiteindelijk zijn we allemaal poppen in al de nieuwe projecten die FIFA en UEFA verzinnen. Als wij een stem zouden hebben, zou de Nations League er in 2018 nooit zijn gekomen, zou de Spaanse Supercup nooit in Saudi-Arabië worden gespeeld en zou een WK voor clubteams nooit met twintig of zelfs met nog meer teams worden gespeeld. Zulke evenementen zijn er alleen maar om er financieel alles uit te halen en dat gaat ten koste van de fysieke gesteldheid van de spelers.”

Volgens Kroos moeten de FIFA en de UEFA onder meer de nationale competities met rust laten en de Champions League in de huidige opzet voortzetten. „Het zijn topproducten waar men niet aan mag tornen. Als iets goed loopt, is het een goed idee om het zo te laten doorgaan.”