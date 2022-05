Zlatan draagt titel op aan Raiola: ’Hij zei dat ik Milan moest terugbrengen naar waar het hoort’

De 40-jarige Zweed maakte dat waar. Vooral dankzij de doelpunten van Ibrahimovic vond Milan weer de aansluiting met de top van de Serie A. Vorig seizoen moest de rood-zwarte brigade uit Milaan de landstitel aan stadgenoot Internazionale laten, maar dit seizoen werd Milan voor het eerst sinds 2011 landskampioen. „Toen ik terugkeerde, beloofde ik iedereen dat we de ’Scudetto’ zouden winnen en dat Milan zou terugkeren waar het hoort: in de top. Ik heb mijn belofte waargemaakt”, zei Ibrahimovic na de zege in de laatste speelronde bij Sassuolo (0-3), waarmee de ploeg van trainer Stefano Pioli de landstitel (Scudetto) binnenhaalde.

Mede vanwege blessures was de rol van Ibrahimovic op het veld dit seizoen beperkt. In 23 wedstrijden, waarvan ruim de helft als invaller, maakte hij acht doelpunten. „Dit team had een piloot nodig. Dat ben ik geworden”, zei de oud-Ajacied. „Ik heb het team ervan overtuigd dat we kampioen konden worden en zelfs de coach. Als je ergens in gelooft, alles daarvoor opzij zet, hard werkt en pijn wil lijden, dan is alles mogelijk. Ik heb ervoor gezorgd dat mijn aanwezigheid iedere dag werd gevoeld. Je moet trainen op de manier zoals je ook wedstrijden wil spelen. Dat heeft deze groep voor elkaar gekregen.”

Ibrahimovic kwam in 2010 naar Milaan nadat hij het plezier was kwijtgeraakt bij FC Barcelona en hielp de Italiaanse club toen ook al aan de titel. Via Paris Saint-Germain, Manchester United en Los Angeles Galaxy keerde de Zweed eind 2019 terug bij AC Milan, met als doel om de in verval geraakte topclub weer terug te brengen naar de top van de Serie A. „Dit was een heel ander project dan in het tijdperk-Berlusconi. Toen hoefde hij maar een naam te noemen en dan kwam die speler naar Milan. Nu is dat heel anders. Dit was een langetermijnproject. We moesten een sterke groep formeren en dat vergt veel opofferingen.”

Het contract van de 40-jarige spits loopt af. „Ik heb hier nu alles bereikt. Of dit doorgaat, hangt af van de club en de doelstellingen.”