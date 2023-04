Brabantse derby tussen NAC en Willem II definitief gestaakt na vuurwerk op veld

Na een onderbreking van enkele minuten keerden de spelers terug op het veld. Toen Willem II een kwartier voor tijd op voorsprong kwam via een doelpunt van Elton Kabangu, werden vanuit hetzelfde vak als waar het vuurwerk vandaan kwam ook glazen bier naar de feestende spelers uit Tilburg gegooid. Zij deden dat enigszins provocerend vlak voor een vak met NAC-supporters.

Manschot blies direct af en gebaarde dat de spelers weer van het veld moesten gaan, dit keer definitief. De scheidsrechter volgde daarmee de regels die de KNVB vorige week aanscherpte na de gebeurtenissen in De Kuip bij Feyenoord - Ajax.

Davy Klaassen

Bij dat bekerduel kreeg Ajacied Davy Klaassen vanuit het publiek een voorwerp op zijn hoofd gegooid. De wedstrijd lag een half uur stil, maar werd daarna alsnog uitgespeeld. Ajax won met 2-1 en bereikte zo de finale van het bekertoernooi.

Vuurwerk op het veld bij de Brabantse derby Ⓒ PROSHOTS

De KNVB maakte een dag later bekend de regels aan te scherpen. Voortaan gaan de spelers direct van het veld als er vanuit het publiek iets gegooid wordt. Als dit hierna nogmaals gebeurt, wordt de wedstrijd definitief gestaakt. NAC - Willem II was de eerste wedstrijd waarbij dat daadwerkelijk gebeurde.

De Brabantse derby begon al enkele minuten later dan gepland, omdat voor de aftrap heel wat vuurwerk werd afgestoken. Dat gebeurde toen NAC een minuut stilte wilde houden voor de overleden oud-speler Cock Luyten. Het duurde daarna een tijdje voordat medewerkers van NAC het smeulende vuurwerk van het veld hadden verwijderd.

PEC Zwolle verslaat Telstar en heeft promotie bijna binnen

PEC Zwolle heeft de zo gewenste promotie naar de Eredivisie bijna binnen. De ploeg van trainer Dick Schreuder versloeg Telstar via twee doelpunten van Thomas van den Belt met 2-0 en verstevigde daardoor de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. Als Almere City FC, de nummer 3 van de ranglijst, zondag verliest bij ADO Den Haag is PEC Zwolle zeker van een terugkeer naar het hoogste niveau.

De eerste twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks. PEC Zwolle heeft aan kop van de ranglijst 5 punten meer dan Heracles Almelo, dat vrijdag met 1-0 won van Roda JC. Almere City FC staat 16 punten achter op PEC Zwolle, maar kan met nog zes wedstrijden te spelen in theorie die achterstand nog wegwerken. Volgende week vrijdag treffen de clubs uit Almere en Zwolle elkaar in Flevoland.

De koploper uit Overijssel herstelde zich voor eigen publiek tegen Telstar van de nederlaag vorige week bij FC Eindhoven (4-2). Van den Belt, die in de zomer overstapt naar Feyenoord, opende na 20 minuten de score uit een vrije trap. Na ruim een uur spelen kopte de 21-jarige middenvelder uit een scherp aangesneden vrije trap van Bart van Hintum zijn vijftiende treffer van het seizoen binnen.

Gratis drankje

De supporters van PEC Zwolle werden vrijdag getrakteerd op een gratis drankje. Dat ’cadeautje’ had aanvoerder Bram van Polen geregeld bij de clubleiding in de onderhandelingen over een nieuw contract. De 37-jarige verdediger tekende deze week voor een jaar bij en gaat zijn zeventiende seizoen bij PEC Zwolle in. Van Polen kreeg in de slotfase een publiekswissel.

Achtervolger Heracles dankte de zege op Roda JC aan een treffer van de Limburgse verdediger Guus Joppen, die de bal na een voorzet van Emil Hansson in eigen doel gleed.

Het duel tussen TOP Oss en De Graafschap eindigde in 3-3. Bij VVV-Venlo tegen FC Eindhoven was ook geen winnaar: 2-2.