Djokovic knokt zich langs Khachanov en staat in halve finale Roland Garros

De openingsset was nog een prooi voor de Khachanov. De Rus pakte na 59 minuten de set met 6-4 dankzij een break in de vijfde game. Voor Djokovic was het zijn eerste setverlies op een grandslamtoernooi sinds de tweede ronde van de Australian Open. In Melbourne wist de Fransman Enzo Couacaud een set te winnen tegen de Serviër.

De tweede set ging lange tijd gelijk op. Pas in de tiebreak kreeg Djokovic zijn tegenstander op de knieën. Hij gunde de Rus geen punt: 7-6. Ook de derde set kwam op naam van de Serviër die als derde is geplaatst in Parijs: 6-2. In de vierde set versloeg hij Khachanov met 6-4. Op het eerste wedstrijdpunt was het meteen raak. Djokovic serveerde de wedstrijd uit met een ace.

Door de overwinning is een ontmoeting tussen Djokovic en de als eerste geplaatste Carlos Alcaraz dichtbij. De Spanjaard neemt het dinsdagavond in de avondsessie op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Djokovic gaat op Roland Garros op voor zijn 23e grandslamtitel. Als hem dat lukt, passeert hij Rafael Nadal. Djokovic pakte de titel in Parijs tot nu toe twee keer.

Vorig jaar werd Djokovic in de kwartfinales uitgeschakeld. Veertienvoudig kampioen Rafael Nadal, dit jaar afwezig, was hem toen de baas.