Kraker in halve finale Roland Garros: Alcaraz treft Djokovic

De als derde geplaatste Djokovic rekende dinsdagmiddag af met de Rus Karen Khachanov: 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4. ’s Avonds bediende Alcaraz de tennisliefhebbers op hun wenken door Stefanos Tsitsipas (’s werelds nummer 5) te elimineren: 6-2, 6-1, 7-6(5). Daardoor kunnen Parijs en omstreken drie dagen toeleven naar de halve eindstrijd tussen beide grootheden, die vrijdag op het programma staat.

Het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk trok Djokovic op Roland Garros gewoon aan het langste eind tegen Rus Karen Khachanov. Nadat Djokovic de eerste set had verloren, trok hij de partij naar zich toe door drie sets op rij te winnen.

De openingsset was nog een prooi voor de Khachanov. De Rus pakte na 59 minuten de set met 6-4 dankzij een break in de vijfde game. Voor Djokovic was het zijn eerste setverlies op een grandslamtoernooi sinds de tweede ronde van de Australian Open. In Melbourne wist de Fransman Enzo Couacaud een set te winnen tegen de Serviër.

Novak Djokovic. Ⓒ AFP

De tweede set ging lange tijd gelijk op. Pas in de tiebreak kreeg Djokovic zijn tegenstander op de knieën. Hij gunde de Rus geen punt: 7-6. Ook de derde set kwam op naam van de Serviër: 6-2. In de vierde set versloeg hij Khachanov met 6-4. Op het eerste wedstrijdpunt was het meteen raak. Djokovic serveerde de wedstrijd uit met een ace.

„Het kwam ook door zijn niveau dat hij de betere speler was in de eerste twee sets. Maar ik had moeite om in mijn ritme te komen en maakte veel onnodige fouten. Ik kwam er kwam moeilijk in”, zei Djokovic. „Maar ik speelde een perfecte tiebreak en vanaf dat moment speelde ik een paar niveau’s hoger. Het was een groot gevecht.” Djokovic gaat op Roland Garros op voor zijn 23e grandslamtitel. Als hem dat lukt, passeert hij Rafael Nadal. Djokovic pakte de titel in Parijs tot nu toe twee keer. Vorig jaar werd Djokovic in de kwartfinales uitgeschakeld. Veertienvoudig kampioen Rafael Nadal, dit jaar afwezig, was hem toen de baas.

Alcaraz liet Tsitsipas kansloos in zijn kwartfinale van dinsdagavond. De wedstrijd duurde 2 uur en 12 minuten. De Spanjaard kreeg ongeveer een half uur voor het laatste punt al de kans het af te maken, maar hij gaf in de derde set nog een voorsprong van 5-2 prijs. Tsitsipas knokte zich met de steun van het publiek terug tot 5-5 en werkte meerdere matchpoints weg. Het draaide uit op een tiebreak en daarin nam Alcaraz een 6-3-voorsprong. Pas bij 6-5 maakte hij het af, op zijn zesde wedstrijdpunt. De Spanjaard, zichtbaar opgelucht, besloot het duel met een succesvolle service-volley-actie.

In de eerste twee sets was Alcaraz oppermachtig en met zijn harde slagen legde hij de weifelende Tsitsipas zijn wil op. De Griek kwam niet onder de druk vandaan en serveerde niet goed genoeg om bij te blijven. Een afstraffing bleef hem bespaard, omdat hij in de derde set de uitslag wat draaglijker wist te maken.

Het is pas de eerste keer dat Alcaraz, de regerend kampioen op de US Open, de laatste vier heeft weten te bereiken in Parijs. Vorig jaar verloor de Spanjaard in de kwartfinales in vier sets van Alexander Zverev. De 20-jarige Alcaraz heeft dit toernooi pas veertig games verloren. Alleen in de tweede ronde, tegen de Japanner Taro Daniel, stond hij een set af.

’Altijd blijven geloven’

„Ik ben altijd in mezelf blijven geloven”, zei de Spanjaard na zijn overwinning. „Aan het eind van de derde set verloor ik mijn focus een beetje en had ik meerdere matchpoints. Ik was niet echt in de problemen, maar ben blij dat ik mijn niveau kon blijven halen en ik bleef het vertrouwen houden dat ik de wedstrijd in de derde set kon beslissen.”

Natuurlijk kijkt Alcaraz vooruit naar de kraker tegen Djokovic van vrijdag. „Ik kan de energie van iedereen hier in en om Parijs voelen dat we er een geweldige wedstrijd van gaan maken, het wordt een prachtig duel op hoog niveau”, zo kreeg Alcaraz de handen van het publiek op elkaar.