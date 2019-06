Honda megatrots op Verstappen

Verstappen kende een sterke kwalificatie en mocht als tweede starten op de Red Bull Ring. Het begin verliep echter niet zoals verwacht. Door een slechte start belandde Verstappen op een zevende plek.

De Nederlander knokte zich echter op spectaculaire wijze terug en kwam zelfs als eerste over de streep in het Oostenrijkse Spielberg. „De baas is blij, wij zijn blij! Op naar het podium!”, zei Honda op social media, die Verstappen bedankte voor en met de zege. „Het is een moment die wij nooit zullen vergeten.”

Of Honda te vroeg juicht is nog maar de vraag. Terwijl Verstappen twee rondes voor het einde de leiding overnam van Charles Leclerc, kwamen de twee bolides met elkaar in aanraking. De wedstrijdleiding buigt zich nog over het incident en geven om 18.00 uitsluitsel.

Het zou voor de Japanners overigens de eerste Grand Prix-zege betekenen sinds 2006. Toen won Jenson Button op de Hungaroring.